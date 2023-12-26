شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعصارًا قمعيًا يتشكل جنوب شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تشكل الإعصار القمعي جنوب شرق الطائف، عصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.

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اعصار قمعي

جنوب شرق #الطائف

الثلاثاء ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

26 ديسمبر 2023 م

من | فايز الحارثي

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. pic.twitter.com/CXhfcM4dft — طقس (@tqqs) December 26, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.