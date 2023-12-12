شاهد .. الاتحاد يُنهي الشوط الأول بثلاثية في أوكلاند سيتي

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي متفوقًا بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.
العميد قدم مستوى مميز ونجح في إحراز 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والفرنسي نجولو كانتي ومواطنه كريم بنزيما في الدقائق الـ 29 والـ 35 والـ 41.
العميد في حال فوزه على أوكلاند سيواجه الأهلي المصري في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الجمعة المقبلة في جدة.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة أوكلاند مكونًا من : ” جروهي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، نجولو كانتي، بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو”.
هدددددف!⚽
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الاتحاد 1 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ujTAfO3AXf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023
هدددددف!⚽
🚀 ثاني الأهداف من كانتي🔥⚽
الاتحاد 2 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FCrs40IsIi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023
هدددددف!⚽
ثالث أهداف الاتحاد من كريم بنزيما ⚽🔥
الاتحاد 3 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/I9qA5TJENi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023