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في الجولة الـ 18 من دوري روشن

شاهد .. النصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
شاهد .. النصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتفاق مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ 18 من دوري روشن.

وكان العالمي أُجلت مباراته في الجولة الـ 17 من البطولة مع نادي الاتحاد، بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية.

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وسيواجه أصفر الرياض فريق الاتفاق الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الأول بارك.

النصر السعودي

 

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