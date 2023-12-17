شاهد .. النصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتفاق مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ 18 من دوري روشن.

وكان العالمي أُجلت مباراته في الجولة الـ 17 من البطولة مع نادي الاتحاد، بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية.

وسيواجه أصفر الرياض فريق الاتفاق الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الأول بارك.