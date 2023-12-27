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شاهد.. جريان سيول القويز شرق ينبع Icon انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا Icon بوادر تشير إلى تعثر لقاء البرهان وحميدتي غدًا Icon درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق Icon ابن زكري في طريقه للعودة لدوري روشن Icon اتحاد غاياردو يخذل الجماهير Icon جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة Icon استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية Icon الدفاع المدني : ابقوا في أماكن آمنة وقت هطول الأمطار Icon الميزان التجاري السعودي يحقق 30,401 مليار ريال فائضاً والصين في صدارة المستوردين Icon

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شاهد.. جريان سيول القويز شرق ينبع

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
شاهد.. جريان سيول القويز شرق ينبع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول القويز شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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