شاهد.. جريان سيول القويز شرق ينبع

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول القويز شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
فيديو من سيول القويز شرق #ينبع
الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
رصد : @tooki50
عبر : @saudiweathergr pic.twitter.com/QGa2YKhoDg
— FAHAD (@FAHAD_1322) December 27, 2023
وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.