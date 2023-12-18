شاهد ذهول بايدن بعد اصطدام سيارة مجهولة بموكبه

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تداولت وسائل الإعلام الأمريكية لحظة وقوع حادث اصطدام بموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي لم يكن متعمدًا، عندما اصطدمت سيارة سيدان، بسيارة دفع رباعي كانت جزءًا من الموكب الأمني للرئيس جو بايدن مساء أمس الأحد.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا لـ بايدن وهو مصدوم بجانب سيارته بعد الاصطدام وكان بايدن وزوجته قد غادرا مقر حملته مع أعضاء فريق حملته الانتخابية.
ووقف الرئيس جو بايدن متجمدًا في حالة صدمة عندما اصطدمت سيارة بسيارة دفع رباعي كانت جزءًا من موكبه قبل أن يقتاده عملاء الخدمة السرية إلى سيارة ويبعدونه عن المنطقة ليلة الأحد.
وكان الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن يغادران مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير حوالي الساعة الثامنة مساءً بعد لقاء مع أعضاء حملته الانتخابية للترشح لانتخابات الرئاسة 2024، عندما وقع الاصطدام.
التقطت مجموعة من المراسلين والمصورين اللقطات الدرامية التي أظهرت الرئيس وهو يهرع إلى الجزء الخلفي من سيارته ذات الدفع الرباعي المدرعة من قبل عملاء الخدمة السرية، دون أن يعرفوا ما إذا كان الحادث جزءًا من هجوم متعمد.
ووقع الحادث في نفس اللحظة التي كان فيها بايدن يخرج من المبنى. ورصدت عدسات الكاميرات لحظة صدمة بايدن، وهو ينظر نحو مصدر الصوت ويبدو متفاجئًا.
وفي وقت سابق، أفادت مجموعة صحفيي البيت الأبيض، باصطدام سيارة عابرة بإحدى السيارات في موكب بايدن، بينما كان رئيس الدولة يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وجاء في بيان صدر عن المجموعة: “اليوم، في حوالي الساعة 8:09 من المساء (4:09 بتوقيت موسكو)، اصطدمت سيارة عابرة بمركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في دائرة كولومبيا، ولم يكن هناك أية نوايا متعمدة من جانب المشاركين في الحادث، وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي عواقب”.
ويشار إلى أن الصحفيين، تمكنوا من تصوير لحظة الاصطدام الذي فاجأ بايدن، وكذلك صوروا ردود فعل الحراس المعنيين الذين سارعوا لإبعاد الرئيس الأمريكي عن المكان، أما السائق المذنب في الحادث، فقد أحاط به رجال الأمن المسلحون.