شاهد .. غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه أمام الهلال

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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، غضبه، وذلك بعد إلغاء هدفه الذي أحرزه في شباك الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال.
وسجل النجم البرتغالي هدفه لكنه تم إلغاؤه بداعي التسلل، وطلب من حكم المباراة الكولومبي ويلمار رولدان، الذهاب لتقنية الفيديو؛ للتأكد من صحة قرار الهدف، لكن الحكم لم يُنصت إليه؛ مما أثار غضب النجم البرتغالي.
هدف ملغي لـ #رونالدو بداعي التسلل ❌#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/ePgXPCWPqc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023