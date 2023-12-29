شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟

رحب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 على طريقته الخاصة.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو له وهو يقول عن أزرق الرياض: “هنيئًا لكم على تأهلكم للشكل الجديد من مونديال الأندية 2025، في أمريكا، مبروك الهلال”.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد ونظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشارك فيها ما يقرب من 32 فريقًا.

وستقام البطولة في 15 يونيو حتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُقسم الأندية الـ32 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الـ 16 وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، كما لا توجد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.