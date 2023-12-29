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ستكون بمشاركة 32 فريقًا ولأول مرة

شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟
المواطن - محمد سمعه

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رحب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 على طريقته الخاصة.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو له وهو يقول عن أزرق الرياض: “هنيئًا لكم على تأهلكم للشكل الجديد من مونديال الأندية 2025، في أمريكا، مبروك الهلال”.

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وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد ونظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشارك فيها ما يقرب من 32 فريقًا.

وستقام البطولة في 15 يونيو حتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُقسم الأندية الـ32 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الـ 16 وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، كما لا توجد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 من إفريقيا، الأهلي المصري بطل نسختي 2021 و 2023 والوداد المغربي بطل نسخة 2022، بطل إفريقيا المتوج بنسخة 2024، فريق من تصنيف كاف يُحدد في وقت لاحق.

الهلال على رأس أندية آسيا

ومن آسيا سيشارك الهلال السعودي بكل نسخة 2021، وأوراوا الياباني بطل نسخة 2022 وبطل نسخة 2024.

وفريق من تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيحدد لاحقًا.

وسيكون 12 فريقًا من أوروبا وهم تشيلسي الإنجليزي، بطل نسخة 2021، ريال مدريد الإسباني بطل نسخة 2022، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 في دوري أبطال أوروبا.

بجانب مشاركة 8 فرق أوروبية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وبورتو البرتغالي و 3 أندية يتم تحديدهم لاحقًا.

4 أندية من أمريكا الشمالية وهم مونتيري المكسيكي بطل نسخة 2021 في دوري أبطال الكونكاكاف، سياتل ساوندرز الأمريكي بكل نسخة 2022، كلوب ليون المكسيكي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024.

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ممثل قارة الأوقيانوس، بجانب مشاركة 6 أندية من أمريكا الجنوبية وهم بالميراس البرازيلي بطل نسخة 2021، فلامنجو البرازيلي بطل نسخة 2022، فلوميننسي البرازيلي بطل نسخة 2023، بطل نسخة 2024 من كوبا ليبرتادورس، بجانب مشاركة فريقين لم يتحددا بعد من التصنيف.

وسيتم تحديد مقعد الفريق الأمريكي المستضيف للبطولة في وقت لاحق.

 

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