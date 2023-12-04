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في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني

شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد
المواطن - محمد سمعه

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قاد النجم البرتغالي جواو فيليكس فريق برشلونة لفوز ثمين أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وسجل فيليكس الهدف الوحيد للبارشا في الدقيقة الـ28.

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وفي الشوط الثاني، ظل البارشا محافظًا على الفوز ليصبح رصيده 34 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

جواو فيلكيس - برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز لاس بالماس على خيتافي بثنائية دون رد، وفاز جيرونا أول أمس السبت على فالنسيا بنتيجة 2- 1، وفاز أتلتيك بيلباو على رايو فاليكانو برباعية دون رد، وفاز ريال مدريد على غرناطة بهدفين نظيفين، وتعادل أوساسونا مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق أول أمس.

وفي مباريات أمس الأحد، تعادل ريال مايوركا بدون أهداف مع ديبورتيفو ألافيس، وتعادل ألميريا بدون أهداف مع ريال بيتيس، وتعادل إشبيلية مع فياريال بنتيجة 1- 1، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

جواو فيلكيس - برشلونة وأتلتيكو مدريد

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