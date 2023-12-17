وأشار بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى وصول الغواصة الأمريكية (ميزوري)، التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية باعتباره أحدث تحرك يثبت أن واشنطن تفكر في حرب نووية.
وفي قت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا غير محدد، الأحد، باتجاه البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا غير محدد باتجاه البحر الشرقي” بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت حذّرت سيول وواشنطن بيونغيانغ من أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيكون بمثابة نهاية النظام الحاكم في كوريا الشمالية.