أعلنت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، مساء اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على ما يبدو، وسقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. وقال خفر السواحل الياباني: إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) من ساحلها.

إطلاق صواريخ باليستية

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصريح مسؤول كوري جنوبي كبير بأن بيونغ يانغ قد تختبر قريبًا إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، بحسب “التايمز” اليابانية.

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير الأسبوع الماضي: إن بيونغ يانغ قد تختبر قريبًا إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

تصعيد متبادل بين الكوريتين

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي أبلغ أيضًا عن إطلاق صاروخ. وجاء الإطلاق بعد ساعات من وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية اليوم الأحد.

من جهتها أدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، الأحد، ما وصفته بالتحركات العسكرية المتهورة التي يقوم بها “بلطجية” في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على حد تعبيرها وذلك بعد دقائق فقط من إعلان سيئول عن إطلاق بيونغيانغ المسلحة نوويًّا صاروخًا.

أحدث تحرك لواشنطن