شبورة وضباب على عدة مناطق حتى الثامنة صباحًا ماكرون لـ بوتين: يجب أن نكون جادين أنا لم أغير رقم هاتفي تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة 180 ألف دولار لـ الأمير هاري فيصل بن فرحان: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الأهلي المصري يسجل الهدفين الثاني والثالث روسيا ترفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة خطوات التنازل عن الدعم السكني للزوجة
وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وأوضح مركز الأرصاد عبر منصة إكس أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات “القريات وطبرجل”.
وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة الحدود الشمالية، ومحافظات “رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر”.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.