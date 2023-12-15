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تشمل منطقة الجوف والشمالية

شبورة وضباب على عدة مناطق حتى الثامنة صباحًا

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
شبورة وضباب على عدة مناطق حتى الثامنة صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.

شبورة وضباب

وأوضح مركز الأرصاد عبر منصة إكس أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات “القريات وطبرجل”.

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وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة الحدود الشمالية، ومحافظات “رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر”.

أمطار وسيول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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