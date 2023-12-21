شتاء طنطورة استثمار المكان والزمان لتعزيز اقتصاد العلا

يستهدف مهرجان “شتاء طنطورة” الذي تشهد محافظة العلا الخميس القادم انطلاق فعاليات نسخته الخامسة، والاحتفاء بالفن كذراع جاذب للتسويق لوجهة سياحية جديدة بدأت بفرض نفسها حديثًا على خارطة السياحة العالمية.

ويعد “شتاء طنطورة” أحد أبرز المهرجانات السياحية والثقافية في المملكة، لكنه الأول من نوعه لجهة العديد من المزايا التي لا يحظى بها غيره، وذلك كونه أتى متضمنًا حزمة من المناسبات الثقافية والفنية المشتملة على حفلات غنائية لأشهر الفنانين العرب والعالميين، لكن الظروف البيئية المحيطة بالمكان لا يبدو أن لها ما يشبهها وسط مناطق صحراوية تحيط بها الجبال الفريدة من نوعها والمنحوتة بشكل يظهر عظم لإرث الإنساني المتوارث في هذا المكان الذي شهد ولادة وانتقال العديد من الحضارات.

وبعيدًا عن الأثر الإنساني والاستثمار طويل الأجل في النواحي الثقافية، فإن المهرجان يساهم بشكل واضح في إنعاش المنطقة المحيطة به اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشبان، بالإضافة إلى جذب الزوار وتعريفهم بحضارة العلا وتراثها، بما يعزز السياحة المستدامة و إبرازها كوجهة سياحية محفزة للقطاع السياحي والتجاري في المحافظة.

ويعكس المهرجان الذي يستقطب سنويًا عدد كبير من الزوار المحليين والدوليين، تعزيز الهوية الثقافية والتراث والثقافة المحلية لمحافظة العلا عبر فعاليات تشمل الفنون التقليدية والمأكولات المحلية والحرف اليدوية.

وعلاوة على الجانب الترفيهي والثقافي الذي يصنعه المهرجان للأهالي والزوار، فإنه يؤدي دورًا هامًا في خلق فرص عمل وإنعاش اقتصاد المحافظة، وذلك عن طريق

جذب الزوار من مختلف المناطق والبلدان، وبالتالي زيادة حجم السياحة في المحافظة، والحاجة إلى خدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي؛ مما يخلق فرص عمل للمزيد من العاملين في هذه القطاعات، وتعزيز الاقتصاد المحلي لاقتصاد المحافظة.

كما أنه يسهم في زيادة حركة التجارة المحلية، ويقدم فرصة للتجار المحليين لعرض منتجاتهم وبضائعهم، وبالتالي يتم دعم الأعمال المحلية، وزيادة المبيعات لأهالي العلا.

وكانت لحظات العلا أعلنت عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة الذي تستمر فعالياته لمدة 38 يومًا بدءًا من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، حيث سيقدم للزوار فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة تزينها الطبيعة الصحراوية المميزة، والإرث الثقافي والحضاري للمحافظة.