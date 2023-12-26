المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك الكيميائية السعودية تقرر توزيع 42.1 مليون ريال أرباحًا على المساهمين دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الأرصاد : أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 8 مناطق الذكاء الاصطناعي يُصعب حرب الجاسوسية بين الصين وأمريكا قصة نجاح بشاير .. اقتحمت سوق الأسماك وافتتحت مطعمها الخاص بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي
كشف أحد الأشخاص أن لديه عاملة منزلية تخطط لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة من أفراد أسرته طالبًا من الجهات المختصة إرشاده إلى الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالة.
وقال صاحب المشكلة في سؤال موجه إلى برنامج مساند والموارد البشرية وكلنا أمن وأبشر والجوازات السعودية عبر منصة إكس : لدي عاملة منزلية اكتشفنا من خلال تواصلها مع أقاربها بأنها تخطط لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة لأفراد الأسرة والهروب بمساعدة شقيقتها.
وقال برنامج مساند ردًا على هذا الأمر الطرف الأول يكون مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن (90يوماً) من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
ويغطي التأمين على العمالة المنزلية العديد من المخاطر ويحقق مصالح متعددة لصاحب العمل أو للعامل على حد سواء.
ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :
أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.