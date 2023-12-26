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تخطط للهروب بمساعدة شقيقتها

شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة
المواطن - فريق التحرير

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كشف أحد الأشخاص أن لديه عاملة منزلية تخطط لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة من أفراد أسرته طالبًا من الجهات المختصة إرشاده إلى الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالة.

وقال صاحب المشكلة في سؤال موجه إلى برنامج مساند والموارد البشرية وكلنا أمن وأبشر والجوازات السعودية عبر منصة إكس :  لدي عاملة منزلية اكتشفنا من خلال تواصلها مع أقاربها بأنها تخطط  لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة لأفراد الأسرة والهروب بمساعدة شقيقتها.

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رد مساند

وقال برنامج مساند ردًا على هذا الأمر الطرف الأول يكون مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن (90يوماً) من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

المخاطر المشمولة بالتغطية

ويغطي التأمين على العمالة المنزلية العديد من المخاطر ويحقق مصالح متعددة لصاحب العمل أو للعامل على حد سواء.

ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :

  • عدم قدرة العمالة على العمل.
  • حالات هروب العمالة.
  • امتناع العمالة عن العمل.
  • التعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل حال وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة.
  • تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية حال وفاة العامل المنزلي.

أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.

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