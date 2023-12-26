شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة

كشف أحد الأشخاص أن لديه عاملة منزلية تخطط لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة من أفراد أسرته طالبًا من الجهات المختصة إرشاده إلى الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالة.

وقال صاحب المشكلة في سؤال موجه إلى برنامج مساند والموارد البشرية وكلنا أمن وأبشر والجوازات السعودية عبر منصة إكس : لدي عاملة منزلية اكتشفنا من خلال تواصلها مع أقاربها بأنها تخطط لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة لأفراد الأسرة والهروب بمساعدة شقيقتها.

رد مساند

وقال برنامج مساند ردًا على هذا الأمر الطرف الأول يكون مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن (90يوماً) من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.