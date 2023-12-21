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إقامة مبادرات ثقافية أدبية مجتمعية مشتركة

شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا
المواطن - فريق التحرير

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وقعت ديوانية آل حسين التاريخية في مدينة الرياض اتفاقية شراكة مجتمعية ثقافية مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا، وذلك ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الديوانية حيث مثل في التوقيع عن ديوانية آل حسين التاريخية عبدالعزيز بن سليمان الحسين ومجلس وادي القرى الثقافي بالعلا الدكتور سالم البلوي، بحضور عدد من رموز العمل المجتمعي والثقافي.

تعاون وتكامل

وضمنت هذه الاتفاقية التعاون والتكامل في إقامة مبادرات ثقافية أدبية مجتمعية مشتركة وكذلك تبادل الخبرات العملية الثقافية.

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وعبر الدكتور سالم عبدالرحمن البلوي عن سعادته بهذه الاتفاقية والتي تعد استكمالًا لتعاون سابق في عدد من المبادرات الوطنية والتوعوية.

وأكد أن مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا يعد ديوانية آل حسين التاريخية نموذجًا وطنيًّا احترافيًّا لإقامة الفعاليات الثقافية والأدبية والاجتماعية لما تتمتع به من عراقة وتاريخ طويل يمتد لأكثر من مائة عام ليؤكد عبدالعزيز الحسين عن اعتزازه بالشراكة مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا وعطائه الثقافي ومبادراته النوعية، وأكد عدد من الحضور على أهمية مثل هذه الشراكات لما يخدم مصلحة الوطن ونشر الوعي الثقافي الوطني والمعرفي الإيجابي.

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