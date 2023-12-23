شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه

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أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها باشرت حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام وحددت هويات أطراف المشاجرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم جارٍ.
وقال المتحدث باسم شرطة القصيم إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة فقد باشرت الجهات الأمنية الحادث في حينه وتم تحديد أطرافه واستكمال الإجراءات النظامية جارٍ بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وكان فيديو متداول عبر مواقع التواصل وثق مشاجرة في مكان عام حيث قام أحد الأشخاص بصفع امرأة على وجهها، وطالب المغردون بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للجهات المختصة.
🎥 | شرطة منطقة القصيم تباشر حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام – في حينه – وتحدد هوياتهم وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/sBxK2Aud3r
— الأمن العام (@security_gov) December 23, 2023