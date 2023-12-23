شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها باشرت حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام وحددت هويات أطراف المشاجرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم جارٍ.

مشاجرة القصيم

وقال المتحدث باسم شرطة القصيم إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة فقد باشرت الجهات الأمنية الحادث في حينه وتم تحديد أطرافه واستكمال الإجراءات النظامية جارٍ بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

مقطع متداول

وكان فيديو متداول عبر مواقع التواصل وثق مشاجرة في مكان عام حيث قام أحد الأشخاص بصفع امرأة على وجهها، وطالب المغردون بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للجهات المختصة.