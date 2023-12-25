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رغم تجديد عقده مع نابولي حتى 2026

شرط أمام الهلال للتعاقد مع فيكتور أوسيمين

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
شرط أمام الهلال للتعاقد مع فيكتور أوسيمين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يملك فرصة وحيدة للتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي رغم تجديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي.

عقد فيكتور أوسيمين

وكان اسم أوسيمين ارتبط بالانتقال للأهلي والهلال في يناير 2024، لكن اللاعب النيجيري صاحب الـ 29 عامًا جدد عقده مع نابولي حتى عام 2026.

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وتحدث وكيل أعمال أوسيمين في تصريحات نقلها موقع فابريزيو رومانو: ” هل يُوجد شرط جزائي؟، العقد سري لا يمكنني الحديث عنه لكننا سننظر إلى العروض التي ستأتي له في الصيف، ورغم وصول عروض مغرية له في صيف 2023، لكنه قرر البقاء في نابولي”.

أوسيمين
النجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

ويملك أوسيمين شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي يصل إلى 130 مليون يورو، أي سيكون على الهلال دفع المبلغ المذكور من أجل ضم اللاعب في يناير أو في صيف عام 2024.

وكان أوسيمين تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 في حفل كبير أُقيم في دولة المغرب.

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