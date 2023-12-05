شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى محمد نور يشارك في الفيديو الترويجي لـ كأس العالم للأندية 2023 الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن 6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة عضة سمكة قرش تنهي حياة سائحة في البهاما النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر أسعار النفط تدخل الجزء الأخير من 2023 بسلسلة تراجع عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
أكدت الأحوال المدنية أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال: إن الخدمة أصبحت متاحة من خلال أيقونة عبر منصة أبشر الإلكترونية، موضحةً أن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.
وتستغرق خدمة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر دقائق معدودة؛ حيث إنها إلكترونيًّا لا تتطلب زيارة مكتب الأحوال، وترجع فائدتها في أنها تحسن من فرص التوظيف، حيث إنه عند التقدم إلى وظيفة، يتم مراجعة البيانات المسجلة في الطلب مع قاعدة البيانات لدى الجهات المعنية، وهنا المؤهل الدراسي الحديث يؤدّي دورًا كبيرًا في زيادة فرص القبول.
وبالنسبة للموظف على قيد العمل فتعديل المؤهل العلمي يزيد من فرص الترقي في الوظيفة عن طريق زيادة نِقَاط الموظف.