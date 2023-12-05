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يجب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي

شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الأحوال المدنية أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات عبر منصة أبشر.

تعديل المؤهل الدراسي

وقالت الأحوال: إن الخدمة أصبحت متاحة من خلال أيقونة عبر منصة أبشر الإلكترونية، موضحةً أن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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وتستغرق خدمة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر دقائق معدودة؛ حيث إنها إلكترونيًّا لا تتطلب زيارة مكتب الأحوال، وترجع فائدتها في أنها تحسن من فرص التوظيف، حيث إنه عند التقدم إلى وظيفة، يتم مراجعة البيانات المسجلة في الطلب مع قاعدة البيانات لدى الجهات المعنية، وهنا المؤهل الدراسي الحديث يؤدّي دورًا كبيرًا في زيادة فرص القبول.

وبالنسبة للموظف على قيد العمل فتعديل المؤهل العلمي يزيد من فرص الترقي في الوظيفة عن طريق زيادة نِقَاط الموظف.

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