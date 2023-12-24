شركة أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة أمازون العالمية عن احتياجها إلى الشباب السعودي من الجنسين (رجال / نساء) لشغل وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– أمين مستودع.
1- راتب شهري مجزي قد يصل إلى أكثر من 5,600 ريال سعودي + تأمين صحي + تأمين اجتماعي.
2- حوافز شهرية قد تصل إلى أكثر من 1,000 ريال سعودي.
3- تاريخ البدء: ابتداءً من 11 فبراير 2024م.
4- تاريخ الانتهاء: 16 أبريل 2024م.
5- توقيت الورديات: 8 ساعات عمل فقط.
6- أيام العمل: 5 أيام عمل فقط.
– تتطلب الوظيفة نشاط بدني مثل الوقوف لفترات طويلة، المشي، حمل بعض المنتجات أثناء العمل والتي قد يصل وزنها إلى 22 كجم كحد أقصى.
– التقديم فقط للسعوديين.
– المؤهل الدراسي: الثانوية العامة فأعلى.
– السن: من 18 سنة.
ملاحظة:
– يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة.
– التقديم مُتاح الآن
– من خلال الرابط التالي:
1- الرياض:
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2- جدة:
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