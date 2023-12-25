شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة السودة للتطوير عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وأبها، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول في تخطيط وتحليلات المشتريات (الرياض).

2- أخصائي أول استمرارية الأعمال (الرياض).

3- أخصائي مشتريات الشركات (الرياض).

4- أخصائي مشتريات التنمية (الرياض).

5- مدير الضيافة (الرياض).

6- مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية (الرياض).

7- مدير الخدمات اللوجستية (أبها).

التخصصات الجامعية:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة الصناعية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المخاطر.

– الإدارة الاستراتيجية.

– الإدارة المالية.

– التنمية الاقتصادية.

– إدارة المشروعات.

– إدارة الضيافة.

– إدارة الفنادق والمطاعم.

– إدارة السياحة.

– الجغرافيا.

– نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

– الهندسة المدنية.

– الهندسة العمرانية.

– الإدارة اللوجستية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا