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لحملة الشهادة الجامعية بالرياض وأبها

شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة السودة للتطوير عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وأبها، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول في تخطيط وتحليلات المشتريات (الرياض).
2- أخصائي أول استمرارية الأعمال (الرياض).
3- أخصائي مشتريات الشركات (الرياض).
4- أخصائي مشتريات التنمية (الرياض).
5- مدير الضيافة (الرياض).
6- مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية (الرياض).
7- مدير الخدمات اللوجستية (أبها).

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التخصصات الجامعية:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة الصناعية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المخاطر.
– الإدارة الاستراتيجية.
– الإدارة المالية.
– التنمية الاقتصادية.
– إدارة المشروعات.
– إدارة الضيافة.
– إدارة الفنادق والمطاعم.
– إدارة السياحة.
– الجغرافيا.
– نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
– الهندسة المدنية.
– الهندسة العمرانية.
– الإدارة اللوجستية.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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