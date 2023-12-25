شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات

أعلنت شركة الفنار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 117وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية)، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- عدد (13) وظيفة لحديثي التخرج.

2- عدد (104) وظيفة لذوي الخبرة.

أماكن العمل:

– الرياض.

– تبوك.

– الجبيل.

– الدمام.

– جازان.

– جدة.

التخصصات المطلوبة:

– التسويق.

– الإعلان والاتصالات التسويقية.

– المحاسبة.

– المالية.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– علم النفس التنظيمي.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسوب.

– هندسة الحاسوب.

– الهندسة الصناعية.

– هندسة الإنتاج والتصنيع.

– الصحة والسلامة المهنية.

– الهندسة البيئية.

– إدارة السلامة والصحة المهنية.

– الهندسة الميكاترونيكية.

– الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

– هندسة الكهرباء.

– هندسة الإلكترونيات.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الطاقة.

– الهندسة الميكانيكية.

– هندسة الآلات والميكانيكا.

– هندسة الاتصالات.

– إدارة المخاطر والتأمين.

– علوم الحاسب.

– إدارة المرافق والخدمات.

– إدارة الضيافة.

– إدارة العقارات.

– التمريض.

– المالية.

– التخطيط الاستراتيجي.

– الخدمات المصرفية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– التسويق الرقمي.

– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- وظائف حديثي التخرج:

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2- وظائف ذوي الخبرة:

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