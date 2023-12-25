شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال
أعلنت شركة الفنار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 117وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية)، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- عدد (13) وظيفة لحديثي التخرج.
2- عدد (104) وظيفة لذوي الخبرة.
أماكن العمل:
– الرياض.
– تبوك.
– الجبيل.
– الدمام.
– جازان.
– جدة.
– التسويق.
– الإعلان والاتصالات التسويقية.
– المحاسبة.
– المالية.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– علم النفس التنظيمي.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسوب.
– هندسة الحاسوب.
– الهندسة الصناعية.
– هندسة الإنتاج والتصنيع.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الهندسة البيئية.
– إدارة السلامة والصحة المهنية.
– الهندسة الميكاترونيكية.
– الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
– هندسة الكهرباء.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة الطاقة.
– الهندسة الميكانيكية.
– هندسة الآلات والميكانيكا.
– هندسة الاتصالات.
– إدارة المخاطر والتأمين.
– علوم الحاسب.
– إدارة المرافق والخدمات.
– إدارة الضيافة.
– إدارة العقارات.
– التمريض.
– المالية.
– التخطيط الاستراتيجي.
– الخدمات المصرفية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– التسويق الرقمي.
– وغيرها من التخصصات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- وظائف حديثي التخرج:
2- وظائف ذوي الخبرة: