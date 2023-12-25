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لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى

شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الفنار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 117وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية)، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- عدد (13) وظيفة لحديثي التخرج.
2- عدد (104) وظيفة لذوي الخبرة.

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أماكن العمل:
– الرياض.
– تبوك.
– الجبيل.
– الدمام.
– جازان.
– جدة.

التخصصات المطلوبة:

– التسويق.
– الإعلان والاتصالات التسويقية.
– المحاسبة.
– المالية.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– علم النفس التنظيمي.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسوب.
– هندسة الحاسوب.
– الهندسة الصناعية.
– هندسة الإنتاج والتصنيع.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الهندسة البيئية.
– إدارة السلامة والصحة المهنية.
– الهندسة الميكاترونيكية.
– الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
– هندسة الكهرباء.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة الطاقة.
– الهندسة الميكانيكية.
– هندسة الآلات والميكانيكا.
– هندسة الاتصالات.
– إدارة المخاطر والتأمين.
– علوم الحاسب.
– إدارة المرافق والخدمات.
– إدارة الضيافة.
– إدارة العقارات.
– التمريض.
– المالية.
– التخطيط الاستراتيجي.
– الخدمات المصرفية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– التسويق الرقمي.
– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- وظائف حديثي التخرج:

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2- وظائف ذوي الخبرة:

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