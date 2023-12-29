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شركة طيران في الصين تلغي الرحلات بسبب مرض الطيارين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
شركة طيران في الصين تلغي الرحلات بسبب مرض الطيارين
المواطن - فريق التحرير

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ألغت شركة طيران صينية العديد من الرحلات الجوية المجدولة، بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها منذ منتصف الشهر الجاري.

وأفادت شركة كاثاي باسيفيك Cathay Pacific، ومقرها في هونغ كونغ، أن معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في الشركة بلغت نسبة أعلى من المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر.

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إلغاء الرحلات الجوية

وقالت الشركة إنه : “بلغ إجمالي عدد عمليات الإلغاء منذ منتصف ديسمبر أقل من 1% من جميع رحلات الركاب التي تم تشغيلها”.

انتشار الأوبئة في الصين

بدورها أعلنت وزارة الصحة الصينية أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، والذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.

وتشهد الصين ارتفاعًا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.

أمراض الجهاز التنفسي

ولم يعبر الأطباء الصينيون والخبراء في الخارج عن قلقهم بشأن تفشي الأمراض في الصين نظرًا إلى أن العديد من البلدان الأخرى شهدت زيادات مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي بعد تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة، وهو ما فعلته الصين في نهاية العام الماضي.

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