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شريحة إلكترونية تتابع ضغط الدم وترسل إشارات للمستشفى على بعد 20 كم

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
شريحة إلكترونية تتابع ضغط الدم وترسل إشارات للمستشفى على بعد 20 كم
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر حالة الدم مؤشرًا للعديد من الأمراض وتلعب الفحوصات المخبرية دورًا كبيرًا في اكتشاف الحالات المرضية التي لا يمكن اكتشافها من الفحص الظاهري.

شريحة إلكترونية واعدة

وفي إطار التقنيات الحديثة كشفت أبحاث واعدة عن شريحة إلكترونية تجريبية تتتبّع الدم ومكوناته؛ في الأوعية والشرايين وتحدد نوع المرض كما تتابع ارتفاع السكر أو انخفاضه ومن ثم التحكم برفعه أو تخفيضه.

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وبحسب أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري يبث هذا الجهاز على بعد 20 كيلو مترًا بدون إنترنت وبدون بطارية إلى أقرب مستشفى ليتم التحكم بالإنسان كجهاز (كتلة إلكترونية) عن بعد وبالريموت.

ارتفاع ضغط الدم

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أشهر الأمراض المزمنة حول العالم؛ حيث يعاني منه أكثر من 1.13 مليار شخص، ويعد سببًا رئيسيًّا للإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية فإن اثنين من بين كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط، مصابان بارتفاع ضغط الدم، ويطلق عليه (القاتل الصامت)؛ حيث قد لا تظهر الأعراض بوضوح.

وتشير بيانات مركز ضغط الدم البريطاني، إلى أن أكبر الزيادات في مرض ضغط الدم تقع في جنوب آسيا وأجزاء من إفريقيا، ويعيش نصف العدد من المصابين في آسيا؛ بما في ذلك أكثر من 230 مليون شخص في الصين، وما يزيد على 200 مليون في الهند.

ويوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي؛ مثل الحد من تناول الملح والأطعمة الدهنية والسكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن المرض للحد من خطورته.

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