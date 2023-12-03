Icon

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه يسجل هدف التعادل لـ النصر Icon خطوات إصدار مشهد ضماني Icon وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة بفروع تبوك الدوائية Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة بفروع مركز الالتزام البيئي Icon النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في الشوط الأول Icon تحايل حمدالله يُسبب أزمة له .. ما القصة ؟! Icon رباعية تاريخية تصعد بـ الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا Icon غداً.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الصحة دعت لرفع بلاغ على رقم 937

شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ صباحاً
شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان في المراكز الخاصة بالرغم من وجود آلاف أطباء الأسنان السعوديين العاطلين عن العمل.

في البداية قال الكاتب علي سعد الموسى عبر منصة إكس: سؤالان لوزارة الصحة: لماذا بات علاج الأسنان بالذهاب للقطاع الخاص أمرًا مسلمًا به ولا جدال فيه رغم وفرة آلاف أطباء الأسنان بلا وظيفة؟ ولماذا تنعدم رقابة أسعار فاتورة علاج الأسنان حتى أصبح مجرد خلع عصب بنصف راتب شاب ولماذا لا تنتبه الوزارة لهذا الجنون الخيالي في أسعارها الباهظة؟

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع تبوك الدوائية

وظائف شاغرة بفروع تبوك الدوائية

الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور

الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور

إجراءات معقدة

وتفاعل مع هذه الشكوى العديد من المواطنين حيث قال حساب باسم “راضي”: أذهب لمركز الرعاية الصحية الأولية لعلاج سن فيتم تحويلي لمجمع تخصصي لأخذ أشعة ويتم تصويرها في جوالي لأنها لا تظهر في الكمبيوتر في المركز وبعد ذلك يتم علاج سن سليم والسن الملتهب لا يتم علاجه ثم يتم تحويلي مرة أخرى للمجمع التخصصي لاستكمال معالجة وتركيب تلبيسة.

وأضاف: وبعد شهرين أو ثلاثة يقرر الدكتور أن هناك تسوسًا رغم عدم وجوده فيتم إعادتي للمركز الأولي لمعالجة التسوس وهذا التسوس غير موجود رغم أنني أذهب لمركز خاص للتأكد من عدم وجود تسوس ثم الدخول في دوامة حجز مواعيد ناهيك من تعللهم أحيانًا بتعطل كرسي العلاج وأجزم أنهم بارعون في المماطلة والتسويف لتكلفة علاج السن”.

ضعف الخدمات

وقال أحد المتابعين: “فعلًا صارت معي رحت بعيالي المستوصف قالوا لازم أشعة حولوني لمستشفى المحافظة سويت أشعة وصورتها بجوالي ورجعت المستوصف.. ليش ما يرسلون الأشعة للمستوصف أفضل بالإيميل؟”

وقال متابع آخر: “والله صارت لنا والآن نراجع مستوصف حتى مضاد ما كتبوه وهم يقولون ملتهب ما نقدر نخلعه الله المستعان”.

رد وزارة الصحة

بدورها قالت وزارة الصحة ممثلة في حساب 937 صحة : وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على الخدمات الصحية، بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو الاتصال بالرقم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ابو محمد

    نامل من وزارة الصحه الموقره في اعاده النظر في تكاليف علاج الاسنان حيث انها تمثل عبئ كبير على المواطن وعائلته

إقرأ المزيد

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
وظائف

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك

وظائف
أطعمة تقي من الخرف والزهايمر
صحة وطب‎

أطعمة تقي من الخرف والزهايمر

صحة وطب‎
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش
السعودية اليوم

39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار...

السعودية اليوم
بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء
الرياضة

بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة...

الرياضة
توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية
صحة وطب‎

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع...

صحة وطب‎
ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص...

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه