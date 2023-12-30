شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات

شهدت محطات القطار في شوارع لندن حالة من الفوضى، بعدما قررت شركة يوروستار إيقاف جميع خدماتها، اليوم السبت، من وإلى لندن سانت بانكراس بسبب الفيضانات في نفق تحت نهر التايمز، مما أدى إلى فوضى في السفر في العام الجديد.

إيقاف تشغيل القطارات

وقالت شركة “يوروستار”، اليوم السبت، إنها تأمل في إمكانية تشغيل الخدمات في وقت لاحق لكنها ألغت الآن جميع القطارات البالغ عددها 41 قطارًا. وتم أيضًا إلغاء جميع خدمات South Eastern عالية السرعة إلى Ebbsfleet، والتي تستخدم نفس الخط.

وكان العديد من الركاب يتدافعون لإعادة ترتيب خطط ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل الأنفاق المغمورة بالمياه، لحظة تدفق المياه من أحد الأنابيب أسفل الأنفاق.

Trains have been cancelled due to flooding in tunnels near Ebbsfleet International. Southeastern Railway said no services will run between Ebbsfleet and St Pancras International until at least noon on Saturday. Latest: https://t.co/DrnowWJoGl pic.twitter.com/5kuKRJhWR0 — Sky News (@SkyNews) December 30, 2023

إلغاء الرحلات من لندن لباريس

وقد ألغيت رحلات القطارات المنطلقة من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام. وتوقّف تسيير 15 قطارًا على الأقل، بحسب “يوروستار”.

وأفاد مشغّل القطارات البريطاني “ساوث إيسترن ريلواي” من جهته بأن هذه الاضطرابات قد تستمرّ “حتّى أواخر النهار”.

حل مشكلة الفيضانات

وأوضحت الشركة أن فيضانات حدثت في نفقين لسكك الحديد بالقرب من محطة إبسفليت الدولية. وقد أدّى ذلك إلى إغلاق النفقين. وكتبت على حسابها في “اكس”، “نعكف على حل مشكلة الفيضانات في النفقين”.

وأشارت إلى أنه يتعذر تسيير القطارات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات “يوروستار” في لندن ومحطة إبسفليت الدولية.

ومن المرتقب أن تستمّر الاضطرابات طوال النهار، بحسب “ساوث إيسترن ريلواي”. ولا تؤثّر هذه الفيضانات على حركة قطارات “يوروستار” فحسب بل على كلّ تلك التي تربط بين لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث يتوقّع هطول أمطار غزيرة.