شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات

شهدت محطات القطار في شوارع لندن حالة من الفوضى، بعدما قررت شركة يوروستار إيقاف جميع خدماتها، اليوم السبت، من وإلى لندن سانت بانكراس بسبب الفيضانات في نفق تحت نهر التايمز، مما أدى إلى فوضى في السفر في العام الجديد.

وقالت شركة “يوروستار”، اليوم السبت، إنها تأمل في إمكانية تشغيل الخدمات في وقت لاحق لكنها ألغت الآن جميع القطارات البالغ عددها 41 قطارًا. وتم أيضًا إلغاء جميع خدمات South Eastern عالية السرعة إلى Ebbsfleet، والتي تستخدم نفس الخط.

وكان العديد من الركاب يتدافعون لإعادة ترتيب خطط ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل الأنفاق المغمورة بالمياه، لحظة تدفق المياه من أحد الأنابيب أسفل الأنفاق.

Trains have been cancelled due to flooding in tunnels near Ebbsfleet International.

Southeastern Railway said no services will run between Ebbsfleet and St Pancras International until at least noon on Saturday.

