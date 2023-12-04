شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق القيادة المركزية الأمريكية ترد بشكل عاجل على استهداف 3 سفن لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها رجل يقتل 4 من أسرته في نيويورك والشرطة ترديه شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني
أعلنت شركة شور العالمية للتقنية، عن ترسية اتفاقية إطارية مفتوحة مع وزارة الاستثمار لتطوير خدمات وتطبيقات أنظمة الاستثمار التقنية بما يشمل صيانة الأنظمة الحالية وتوفير خبرات استشارية لبناء أنظمة جديدة.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم الاثنين، إن القيمة التقديرية المخصصة للاتفاقية تبلغ 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وتابعت الشركة أن الاتفاقية تتضمن تطوير خدمات أنظمة الاستثمار التقنية في وزارة الاستثمار بما يشمل تحديث الأنظمة الحالية إلى آخر الإصدارات وتطبيق الأنظمة التقنية اللازمة، صيانة الأنظمة الحالية وتحديثها إلى آخر الإصدارات، كما تتضمن الحرص على استمرارية الأعمال في الأنظمة التقنية اللازمة لتفعيل النموذج التشغيلي للوزارة الذي يصب في استراتيجية الوزارة المؤسسية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تخدم بشكل مباشر وغير مباشر جميع المبادرات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمر وذلك من خلال خدمات إدارة وصيانة وتشغيل التطبيقات ذات العلاقة برحلة الاستثمار ورحلة المستثمر.
وأشارت الشركة إلى أنه تم استلام إشعار الترسية بتاريخ 3 ديسمبر 2023.