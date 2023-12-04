شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية، عن ترسية اتفاقية إطارية مفتوحة مع وزارة الاستثمار لتطوير خدمات وتطبيقات أنظمة الاستثمار التقنية بما يشمل صيانة الأنظمة الحالية وتوفير خبرات استشارية لبناء أنظمة جديدة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم الاثنين، إن القيمة التقديرية المخصصة للاتفاقية تبلغ 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات.

تطوير خدمات أنظمة الاستثمار

وتابعت الشركة أن الاتفاقية تتضمن تطوير خدمات أنظمة الاستثمار التقنية في وزارة الاستثمار بما يشمل تحديث الأنظمة الحالية إلى آخر الإصدارات وتطبيق الأنظمة التقنية اللازمة، صيانة الأنظمة الحالية وتحديثها إلى آخر الإصدارات، كما تتضمن الحرص على استمرارية الأعمال في الأنظمة التقنية اللازمة لتفعيل النموذج التشغيلي للوزارة الذي يصب في استراتيجية الوزارة المؤسسية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

خدمة الاستثمار والمستثمر

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تخدم بشكل مباشر وغير مباشر جميع المبادرات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمر وذلك من خلال خدمات إدارة وصيانة وتشغيل التطبيقات ذات العلاقة برحلة الاستثمار ورحلة المستثمر.

وأشارت الشركة إلى أنه تم استلام إشعار الترسية بتاريخ 3 ديسمبر 2023.