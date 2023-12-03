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الفريق تلقى خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي على يد نيوكاسل أمس

شيرر: مانشستر يونايتد يُعاني من كثرة البيض الفاسد به !

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
شيرر: مانشستر يونايتد يُعاني من كثرة البيض الفاسد به !
المواطن - محمد سمعه

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وصف الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا الأسبق، وضع مانشستر يونايتد بأنه يملك الكثير من البيض الفاسد الذي أثر عليه سلبًا وعلى نتائجه في الفترة الأخيرة.

وتلقى مان يونايتد خسارته السادسة أمس في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة من فريق نيوكاسل بنتيجة هدف دون رد في الجولة الـ14.

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وقال شيرر في تصريحات إعلامية: “بيساكا وديوجو دالوت عانيا دفاعيًّا، وراشفورد ليس في أفضل حالاته، يبدو أنه ليس مهتمًّا بما يحدث في النادي، هناك الكثير من البيض الفاسد في قوام اليونايتد“.

وأضاف شيرر: “الفريق ليس به شخصية وعندما تُعاني والأمور لا تسير معك بالشكل الجيد، أعتقد أنه يجب أن تنظر في الأمر، عكس الأمور عندما تكون معك جيدة وفي أفضل حال، تلعب الكرة وتشعر بالفخر وترفع رأسك”.

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وسيواجه مان يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، فريق تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أمس بفوز آرسنال على وولفرهامبتون بنتيجة 2- 1، وفاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وفاز برينتفورد على لوتون تاون بثلاثية لهدف، بينما فاز إيفرتون على نوتنغهام فورست بهدف دون رد، وفاز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، فاز تشيلسي على برايتون بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز ليفربول على فولهام بنتيجة 4- 3، وتعادل وست هام يونايتد مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وتعادل بورنموث مع أستون فيلا بنتيجة 2- 2.

وتُختتم مباريات الجولة الـ14، اليوم بلقاء بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل

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