صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة طلاب فايف ون توك يتحدثون إلى العالم عبر (COP28) موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن احذروا عض أو خربشة القطط مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية
أكدت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن صاحبة المنشورات المسيئة من أحد الحسابات في منصة إكس X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة- الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ليست من منسوبيها.
وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر منصة إكس: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مسيئة من أحد الحسابات في منصة X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة- الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عليه فإن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تؤكد أنها ليست من منسوبيها”.