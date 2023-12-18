صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني

أكدت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن صاحبة المنشورات المسيئة من أحد الحسابات في منصة إكس X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة- الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ليست من منسوبيها.

وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر منصة إكس: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مسيئة من أحد الحسابات في منصة X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة- الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عليه فإن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تؤكد أنها ليست من منسوبيها”.