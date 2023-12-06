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صحة الرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
صحة الرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023
المواطن - فريق التحرير

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أقامت صحة الرياض، فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023.

جهود الصحة

وأوضحت صحة الرياض أن الفعالية تهدف إلى إبراز جهود وخدمات الصحة التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وفهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم وتمكينهم من تحقيق نمو مستقل والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.

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وفعّلت صحة الرياض، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023، وذلك بإقامة معرض توعوي بحضور مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات الدكتور علي بن سليمان الجمعة، وبمشاركة تجمع الرياض الصحي الثالث، وإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة الرياض، مركز الرياض التخصصي وعدد من الجمعيات وهم: الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، جمعية التأهيل الطبي السعودية، جمعية حركية، جمعية صعوبات التعلم، جمعية بنيان، تيم ون للنقل الاسعافي، فريق بيروين التطوعي وورش سيارات مصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات وقائية

ولفتت إلى أنه يتم تقديم عدد من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لهذه الفئة الغالية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، كما تقدم لهم خدمات التأهيل الطبي، مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، صناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع، إضافة إلى تدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

ومع تحول دور المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من دور إشرافي تشغيلي على المنشآت الصحية إلى دور رقابي فقد تم وضع الخطط والإستراتيجيات للتأكد من ضمان استمرار الخدمات وتحسين المشاريع التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة للوصول الشامل للمنشآت الصحية بمنطقة الرياض.

 

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