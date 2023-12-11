Icon

صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي Icon 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م Icon وظائف بـ مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن Icon طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران Icon الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون Icon إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما Icon الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي Icon عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال Icon حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث Icon وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية

صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت “صحة الرياض” ، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي. جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.

قرارات وتعليمات تنظيمية

وأشارت “صحة الرياض” إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة (3/7) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: (تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية).
وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة (يحق لك)، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.

قد يهمّك أيضاً
تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء

تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور
الرياضة

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا...

الرياضة
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
آخر الاخبار

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

آخر الاخبار
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
الرياضة

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الرياضة
علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا
الرياضة

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال...

الرياضة
عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
الرياضة

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل...

الرياضة
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
الرياضة

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الرياضة
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
غرائب

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا...

غرائب
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه