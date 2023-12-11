صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م وظائف بـ مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض
أكدت “صحة الرياض” ، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي. جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشارت “صحة الرياض” إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة (3/7) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: (تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية).
وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة (يحق لك)، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.