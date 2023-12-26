صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة على 600 ألف سهم من أسهم شركة سينومي سنترز بسعر 20.2 ريال للسهم.
وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية، وفقًا لبيان الشركة على “تداول”، نحو 12.1 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|سينومي سنترز
|20.2
|600,000.00
|12,120,000.00