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صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 12.1 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة على 600 ألف سهم من أسهم شركة سينومي سنترز بسعر 20.2 ريال للسهم.

قيمة الصفقة

وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية، وفقًا لبيان الشركة على “تداول”، نحو 12.1 مليون ريال.

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م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 سينومي سنترز 20.2 600,000.00 12,120,000.00

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