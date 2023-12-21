صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا ضمك يواصل تألقه في دوري روشن ويتجاوز الطائي الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
يُقدم الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى دفاعيًّا مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مرات فقط على أرضه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، أقل من أي فريق آخر، وذلك بفضل التألق اللافت لحارس المرمى المغربي ياسين بونو.
ويُعد الزعيم بقيادة جيسوس، هو الأقوى دفاعيًّا في دوري روشن السعودي، حيث استقبل 9 أهداف فقط خلال 17 مباراة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الذي اهتزت شباكه 15 مرة.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.