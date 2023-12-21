صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها

يُقدم الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى دفاعيًّا مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الهلال دفاعيًّا

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مرات فقط على أرضه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، أقل من أي فريق آخر، وذلك بفضل التألق اللافت لحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

ويُعد الزعيم بقيادة جيسوس، هو الأقوى دفاعيًّا في دوري روشن السعودي، حيث استقبل 9 أهداف فقط خلال 17 مباراة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الذي اهتزت شباكه 15 مرة.

الزعيم يُلاقي أبها اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.