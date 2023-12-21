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ضمن منافسات دوري روشن

صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى دفاعيًّا مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الهلال دفاعيًّا

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مرات فقط على أرضه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، أقل من أي فريق آخر، وذلك بفضل التألق اللافت لحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

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لحظة انفجار شمسي هائل

لحظة انفجار شمسي هائل

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد الزعيم بقيادة جيسوس، هو الأقوى دفاعيًّا في دوري روشن السعودي، حيث استقبل 9 أهداف فقط خلال 17 مباراة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الذي اهتزت شباكه 15 مرة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم يُلاقي أبها اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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