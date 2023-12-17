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صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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أقيمت صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

 

 

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