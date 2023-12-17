محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء” صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي واتسآب يضيف ميزة التدمير الذاتي للرسائل الصوتية زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا 6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق مكة وجدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى بـ3 مئوية المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل لأول مرة.. فرصتان لاختبار رخصتي التعليم العام والتخصصي لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل
أقيمت صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
فيديو | صلاة الميت على الغائب أمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح في الحرم المكي#الإخبارية pic.twitter.com/B0c3Qx29mFقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.
وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.
صلاة الغائب على الميت أمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/k04ov99p3r
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023