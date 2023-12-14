Icon

صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير Icon رومارينيو يسعى لتكرار سيناريو 2012 ضد الأهلي المصري Icon استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في اجتماع الشؤون الاقتصادية Icon رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي Icon عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي Icon غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا Icon القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم Icon تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية Icon 19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا Icon معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض

صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير
المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود – رحمه الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عيّاف نائب وزير الدفاع.

قد يهمّك أيضاً
زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6%

زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6%

الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين

الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين


كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه