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أسبوع الموضة في الرياض نقلة نوعية بالبلاد

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

حققت صناعة الأزياء السعودية العام الماضي عائدات ضخمة بلغت 12.5 مليار دولار، بما يمثل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، في إطار خطة البلاد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

إيرادات صناعة الأزياء

وبلغت إيرادات صناعة الأزياء السعودية العام الماضي 12.5 مليار دولار، أو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ووظفت 230 ألف شخص، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأزياء السعودية الرسمية.

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ويرى التقرير أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تصبح الصناعة محركًا رئيسيًّا لأجندة إصلاح رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تحويل أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتحويله إلى مركز الأعمال والرياضة والسياحة، بحسب “المونيتور”.

أسبوع الأزياء

أهم تحديات صناعة الأزياء

ويتمثل أحد التحديات في خفض الاعتماد الحالي على الواردات. وقال تقرير لجنة الأزياء: إن المملكة العربية السعودية أنفقت في عام 2021 7.3 مليار دولار على سلع الأزياء المستوردة.

وتم تنظيم أسبوع الموضة في الرياض لعرض المواهب المحلية، كما أن السعودية لديها عدد من صناع الأزياء المعروفين ومنهم عدنان أكبر ومحمد آشي، اللذين صمما أزياء مشاهير من بينهم بيونسيه والأميرة ديانا، ويعد عدنان أكبر، هو أول مصمم أزياء سعودي كان من أشهر المصممين العالمين في نهاية القرن العشرين، ومن أوئل المصممين السعوديين. كان أول تصميم له في عام 1969.

نقلة نوعية في عالم الموضة

انطلق “أسبوع الموضة” لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر الماضي، ويعد “أسبوع الموضة” حدثًا فريدًا في المملكة العربية السعودية، ويتوقع الخبراء أن يحدث نقلة في الأزياء والموضة العالمية.

وكانت هيئة الأزياء، أعلنت عن أسبوع الموضة في الرياض لأول مرةٍ خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية، وأسبوع الكوتور، الذي استعرض خلاله مصممون سعوديون تصاميم متنوعة أنجزوها خلال مشاركتهم في البرنامج التعليمي والإرشادي الذي تنظمه الهيئة “100 براند سعودي”، على غرار هنيدة الصيرفي التي صممت لزوجة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة آل سيف، ومحمد العشي الذي أصبح أخيرًا أول مصمم خليجي يعرض في “باريس هوت كوتور”.

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