صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأكبر في العالم بحلول 2030

أطلقت المملكة العربية السعودية خارطة طريق طموحة للتنويع الاقتصادي، بعدما كانت المملكة العربية السعودية تعتمد على النفط الخام لعدة عقود، ويأتي صندوق الاستثمارات العامة ضمن الأدوات الفعالة لتحقيق تلك الرؤية الوطنية، مما جعله من ضمن أهم صناديق الاستثمار في العالم، بعد شارك بثقل في صفقات من العيار الثقيل.

أكبر صندوق استثمارات عامة في العالم

وأكدت صحيفة “إكسبانسيون” الإسبانية، أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى أن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، وبعد مرور سبع سنوات، استهدف مخطط رؤية 2030 الاهتمام بالقطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، بل أدى أيضًا إلى تنشيط الاقتصاد من خلال الصناعات الناشئة التي يغذيها صندوق الاستثمارات العامة.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة، في استثمارات الأسهم والقروض والضمانات، وتوجيه الأموال العامة إلى مشاريع إستراتيجية محليًّا وعالميًّا، كما أنه يمول مشاريع صناعية حكومية وخاصة كبيرة، مما يحفز التغيير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية لعقود.

أصول صندوق الاستثمارات العامة

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 79 شركة وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل. وفي عام 2023، كان لديه سلسلة من الإطلاقات الناجحة والشراكات الهادفة، مما عزز مكانته كواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم مع أصول تزيد على 700 مليار دولار.

وفيما يلي ملخص لعمليات الإطلاق والشراكات رفيعة المستوى التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، والتي تدفع اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى آفاق جديدة.

شركات لترويج السياحة البيئية

دخلت شركة دان السوق التجاري، لترويج السياحة البيئية والسياحة الزراعية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم الشركة التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بحلول عام 2030. وتم إطلاق تاسارو لاستثمارات النقل Tasaru Mobility Investments لتعزيز النظام البيئي للسيارات والتنقل في المملكة العربية السعودية.

وستقوم الشركة بتطوير وتشغيل منتجعات ونُزل راقية بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع المجتمع المحلي. وكشف صندوق الاستثمارات العامة أيضًا أن المشروع الأول للشركة سيكون في منطقة الأحساء، على مساحة 1.8 مليون متر مربع، ويضم منتجعًا بيئيًّا ومنتجعًا زراعيًّا.

مشروعات لتطوير جدة التاريخية



وأطلق صندوق الاستثمارات العامة، شركة البلد للتنمية، في أكتوبر الماضي، مما مهد الطريق لتحويل منطقة جدة التاريخية إلى وجهة سياحية شهيرة. وتعمل الشركة على ترميم المباني التراثية وتحسين البنية التحتية في منطقة البلد.

وسيشرف المشروع على إنشاء 9300 منزل و1800 وحدة فندقية على مساحة 2.5 مليون متر مربع. وسيوفر المشروع أيضًا 1.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية والمكاتب. وتهدف الشركة إلى جعل جدة مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا، ووجهة ثقافية وتراثية، ونقطة جذب سياحية رائدة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

استثمارات الصندوق في الأسهم

وقام صندوق الاستثمارات العامة أيضًا باستثمارات كبيرة في العديد من الكيانات العالمية هذا العام إلى جانب إطلاق هذه الشركات. ففي ديسمبر/ كانون الأول، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في فنادق روكو فورتي ومقرها المملكة المتحدة. وتتماشى الاتفاقية مع خطط الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة عالميًّا والحصول على عوائد على المدى الطويل.

وفي نوفمبر الماضي، اشترى الصندوق أيضًا حصة 10% في مطار هيثرو، الأكبر في أوروبا، من شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال. ويعد مطار هيثرو أحد أكبر منصات الحركة الجوية في العالم، حيث يربط المملكة المتحدة بالشركاء التجاريين العالميين للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.

تفاؤل بالاقتصاد السعودية في 2024

وفي سياق متصل، رفع الصندوق، في نوفمبر الماضي، حصصه في شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن إلى 20.5 في المائة من 17.9 في المائة.

وجاء التحرك الصعودي لصندوق الاستثمارات العامة من خلال خلق المزيد من فرص الشركات الناشئة، مما يبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد السعودي في 2024، بل يدفع أيضًا القوى العاملة في المملكة العربية السعودية إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية 2030.