صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

حذر صندوق الاستثمارات العامة من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين: “نحذر من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأضاف “نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.