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أكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد
المواطن - فريق التحرير

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حذر صندوق الاستثمارات العامة من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين: “نحذر من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

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وأضاف “نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

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