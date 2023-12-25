صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم
حذر صندوق الاستثمارات العامة من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.
وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين: “نحذر من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأضاف “نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.