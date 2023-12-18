أكد صندوق التنمية العقارية تعليق الخصومات مؤقتًا، نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات، بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا.

تعليق الخصومات مؤقتًا

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال أحد المواطنين قال فيه: «لديَّ قرض بالنظام القديم، وأرغب بسداد مبكِّر.. هل يوجد خصم للسداد المبكِّر مثل السابق؟».

وأجاب الصندوق بقوله ” تم تعليق الخصومات مؤقتًا؛ نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات، بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا”.

تحديث الصك المرهون للصندوق

وفي وقت سابق، استعرض صندوق التنمية العقارية خطوات تحديث الصك المرهون للصندوق.

وقال الصندوق ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب أولًا زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.

ثم الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك وبعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

خدمات الصندوق العقاري

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.