أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تتواجد حاليًّا في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تصاعد وتيرة القتال، فيما كشفت لقطات بالقمر الصناعي تحرك القوات الإسرائيلية داخل المدينة.

ضربات إسرائيلية مكثفة

ووصف قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، أمس الثلاثاء، بأنه “اليوم الأكثر شدة منذ بداية العملية البرية، من حيث عدد الذين قتلوا، وعدد المعارك، واستخدام القوة النارية من الأرض والجو”.

وتشير روايات من خان يونس ودير البلح إلى الشمال إلى ضربات إسرائيلية مكثفة، حيث تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

تحليل بصور الأقمار الصناعية

وقال فينكلمان: “منذ انتهاء فترة التوقف العملياتي، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جولتين من الضربات شملت عشرات الطائرات من جميع الأسراب القتالية”.

وأضاف فينكلمان: “تم استخدام مئات الذخائر خلال الغارات على الأنفاق، والفتحات العملياتية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أجل دعم حركة جنود المشاة في جيش الدفاع الإسرائيلي على الأرض”. كما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن معارك عنيفة شمالًا في منطقتي جباليا والشجاعية.

بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا لجنوب غزة، وفقًا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية، وهو دليل على عملية طال انتظارها بالنسبة لإسرائيل، يمكن أن تقرر مصير حربها مع حماس وتسبب المزيد من المخاطر للمدنيين الفلسطينيين.