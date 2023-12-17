ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظامي البيئة والإقامة والعمل لارتكابه مخالفة رعي (33) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

عقوبات رادعة

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.