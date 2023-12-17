ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو أعراض سرطان الفم وعلاقته بالرائحة الكريهة الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الجوف الزراعية تعلن توزيع أرباح بقيمة 7.5 مليون ريال بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظامي البيئة والإقامة والعمل لارتكابه مخالفة رعي (33) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.