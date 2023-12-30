ضبط شخص نشر مقطع تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه بالظهران

قبضت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماع محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه.

وبحسب سناب الداخلية يجري استكمال إجراءات الاستدلال لمعرفة علاقته بالحادث وإحالته إلى الجهة المختصة.

وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام مقطع فيديو لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.

وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.