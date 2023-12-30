ضبط شخص نشر مقطع تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه بالظهران ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والشباب منافسات كأس العلا للصقور تتواصل في اليوم الثالث بتحقيق لقب الأسرع في الملواح النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية LG تكشف عن أول شاشة 4K بالعالم تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول الأمطار تجري السيول في بلجرشي وتظهر جمال أجواء الباحة
قبضت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماع محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه.
وبحسب سناب الداخلية يجري استكمال إجراءات الاستدلال لمعرفة علاقته بالحادث وإحالته إلى الجهة المختصة.
وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام مقطع فيديو لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.
وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.
🎥 | شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لنشره محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي. pic.twitter.com/U9AkUIQsuK
— الأمن العام (@security_gov) December 30, 2023