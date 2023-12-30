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ضبط شخص نشر مقطع تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه بالظهران

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
ضبط شخص نشر مقطع تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه بالظهران
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماع محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه.

وبحسب سناب الداخلية يجري استكمال إجراءات الاستدلال لمعرفة علاقته بالحادث وإحالته إلى الجهة المختصة.

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معنف القطط في الظهران

وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام مقطع فيديو لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.

وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.

سلوك مرفوض

وقام شخص آخر بمشاركة المقطع وعلق عليه بالقول : “طالب بجامعة البترول والمعادن بالظهران يقوم بحرق قطة وقتل الأخرى ماحياً كل القيم الدينية والانسانية متفاخراً بمقاطع فيديو بذلك مما يخلق وحوشًا.. نتمنى من الجهات المختصة محاسبته ومحاسبة أي شخص تسوّل له نفسه مثل هذه الأفعال”.

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