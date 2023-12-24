ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان

ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة متهورًا ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

عقوبة التفحيط

وفي وقت سابق جددت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

مضاعفة العقوبة

وتابعت، في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وأضافت، أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.