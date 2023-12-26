Icon

ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء Icon نوتنغهام فورست يُسقط نيوكاسل يونايتد بثلاثية Icon وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم

ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية ، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن أي اعتداءات

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد

كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد

وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد

وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الروسي يغادر الرياض
السعودية اليوم

الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية اليوم
ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال...

السعودية اليوم
الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل
السعودية اليوم

الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت...

أخبار رئيسية
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
الرياضة

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الرياضة
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
آخر الاخبار

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

آخر الاخبار
بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام
العالم

بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام

العالم
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
السعودية اليوم

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه