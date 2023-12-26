ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء نوتنغهام فورست يُسقط نيوكاسل يونايتد بثلاثية وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية ، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.