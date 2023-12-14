ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول دخول السعودية بوثيقة مزورة

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ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، مسافرًا من الجنسية الأفغانية لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة من خلال تزويره جواز سفره.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذا المسافر.