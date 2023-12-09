ضبط مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالقريات

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية السورية في محافظة القريات لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.