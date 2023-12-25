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مخبأة في مركبة يقودها أحدهما

ضبط مواطنين لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
ضبط مواطنين لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مواطنين في محافظة حفر الباطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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