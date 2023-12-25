24 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني ضبط مواطنين لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم حساب المواطن : توفر مستندات الاستقلالية شرط التسجيل كمستقل
قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مواطنين في محافظة حفر الباطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.