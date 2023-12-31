ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر 26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى تعليق تداول سهم أميانتيت رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19 2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية عروض سعودية أمام محمد النني الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19 مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.