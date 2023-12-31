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تمت إحالتهما لجهة الاختصاص

ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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