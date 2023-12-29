Icon

الزكاة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 30 يونيو Icon ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو Icon الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما Icon تفاصيل المهن المشمولة في نظام مزاولة المهن الهندسية Icon إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين Icon كارلو أنشيلوتي مستمر مع الريال حتى 2026 Icon تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية Icon هيئة الزكاة تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية Icon جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة Icon هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
العقوبة تصل ألفي ريال

ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض ،وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ﷼.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان

ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه