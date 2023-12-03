ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، لترويجه (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(68,740) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ،وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.