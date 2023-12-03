ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15 مقتل وإصابة 43 جراء انفجار قنبلة جنوبي الفلبين أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، لترويجه (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(68,740) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ،وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.