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ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول Icon رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي Icon فتح باب التوظيف في مركز موان Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث Icon وظائف شاغرة بشركة ياسرف Icon غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15 Icon مقتل وإصابة 43 جراء انفجار قنبلة جنوبي الفلبين Icon أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن Icon لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية Icon

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بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية في سراة عبيدة

ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، لترويجه (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(68,740) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ،وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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