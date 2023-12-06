ضبط مواطن لتلفظه بعبارات خادشة للحياء

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع مرئي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي متضمنًا تلفظه بعبارات خادشة للحياء.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لتلفظه بعبارات خادشة للحياء. pic.twitter.com/tyfEP335wI
— الأمن العام (@security_gov) December 6, 2023