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ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل

ضبط مواطن لتلفظه بعبارات خادشة للحياء

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
ضبط مواطن لتلفظه بعبارات خادشة للحياء
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع مرئي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي متضمنًا تلفظه بعبارات خادشة للحياء.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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