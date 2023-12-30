Icon

تألق ساديو ماني يقلق التعاون Icon الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي Icon حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد Icon داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت Icon شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات Icon كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 Icon الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار Icon مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون Icon الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات Icon ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
في عمليتين منفصلتين بالباحة ونجران

ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامه لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن 

السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن 

الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر

الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب...

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه