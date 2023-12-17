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في قطاع الدائر بمنطقة جازان

ضبط 10 مخالفين لتهريبهم 200 كجم من القات

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
ضبط 10 مخالفين لتهريبهم 200 كجم من القات
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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مكافحة المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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